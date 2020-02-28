Гендиректор аэропорта Борисполь в феврале получил 584 тыс. грн зарплаты

Генеральный директор международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин в феврале получил 583,5 тыс. грн зарплаты, об этом свидетельствуют обновленные данные в декларации должностного лица.

7 февраля Рябикин получил 311,2 тыс. грн зарплаты по основному месту работы – аэропорт Борисполь, а 21 февраля он задекларировал получения еще 272,3 тыс. грн зарплаты на том же предприятии.

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Также он задекларировал возвращение заема гражданину Александру Титаренко в размере 109 906 гривен, получения 170,2 тыс. грн дохода от сдачи в аренду имущества Посольству Израиля в Украине и обеспечительный платеж за квартиру согласно предварительному договору купли-продажи в размере 820 714 грн.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству закрыть все долги перед шахтерами в ближайшие два месяца – иначе министры не получат заработную плату. Сейчас государство задолжало перед шахтерами от 1 до 1,5 млрд грн.

Источник: декларация