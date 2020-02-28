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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гендиректор аеропорту Бориспіль у лютому отримав 584 тис. грн зарплати

Генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Павло Рябікін у лютому отримав 583,5 тис. грн зарплати, про це свідчать оновлені дані у декларації посадовця.

7 лютого Рябікін отримав 311,2 тис. грн зарплати за основним місцем роботи – аеропорт Бориспіль, а 21 лютого він задекларував отримання ще 272,3 тис. грн зарплати на тому ж підприємстві.

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Також він задекларував повернення позички громадянину Олександру Титаренку в розмірі 109 906 гривень, отримання 170,2 тис. грн доходу від здачі в оренду майна Посольству Ізраїлю в Україні і забезпечувальний платіж за квартиру згідно з попереднім договором купівлі-продажу в розмірі 820 714 грн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду закрити всі борги перед шахтарями у найближчі два місяці — інакше міністри не отримають заробітню плату. Наразі держава заборгувала перед шахтарями від 1 до 1,5 млрд грн.

Джерело: декларація

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