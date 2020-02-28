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Факты / Украина

Минздрав рассматривает возможность эвакуации украинцев из Японии

На данный момент Украина не получила согласия на эвакуацию своих граждан из Японии, однако рассматривает такую возможность в связи со вспышкой нового типа коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

– Мы также рассматривали вопросы, предлагали украинцам рассмотреть возможность эвакуации их из Японии в Украину. Пока согласия мы не получили. Поэтому вопрос на контроле, но он только на контроле, не движется дальше, – сказал Ляшко.

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Речь может идти об эвакуации 24 украинцев, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Украина поддерживает с ними постоянный контакт через дипломатические каналы.

Напомним, 27 февраля сообщили о том, что еще двое граждан Украины с лайнера Diamond Princess заразились новым типом коронавируса Covid-19.

Одну украинку, которая ранее заболела коронавирусом, уже выписали из больницы и перевезли в отель.

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