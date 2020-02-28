МОЗ розглядає можливість евакуації українців з Японії

Наразі Україна не отримала згоди на евакуацію своїх громадян з Японії, проте розглядає таку можливість у зв’язку зі спалахом нового типу коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Ми також розглядали питання, пропонували українцям розглянути можливість евакуації їх з Японії в Україну. Наразі згоди ми не отримали. Тому питання на контролі, але воно тільки на контролі, не рухається далі, – сказав Ляшко.

Читайте: Коронавірус за 100 секунд: у Слузі народу підготували відео для українців

Може йтися про евакуацію 24 українців, які перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Україна підтримує з ними постійний контакт через дипломатичні канали.

Нагадаємо, 27 лютого повідомили про те, що ще двоє громадян України з лайнера Diamond Princess заразилися новим типом коронавірусу Covid-19.

Одну українку, яка раніше захворіла на коронавірус, вже виписали з лікарні і перевезли в готель.