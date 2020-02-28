СБУ разоблачила схему присвоения киевской земли на 800 млн грн

СБУ разоблачила незаконное завладение сотнями гектаров земель столичной общины при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий, что нанесло общине ущерб на сумму почти 800 млн грн.

По версии следствия, в 2016-2019 годах лица способствовали незаконному выводу земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева общей площадью 377 гектаров из коммунальной собственности.

– По предварительной информации, участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку. Однако организаторы сделки не успели перевести большинство участков в собственность подставных лиц, – отмечают в СБУ.

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Правоохранители провели ряд обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела.

– Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования.

Сейчас продолжается экспертиза для установления полного размера причиненного государству ущерба.

– Сейчас принимаются процессуальные меры для возвращения незаконно отчужденных земельных участков в собственность общины Киева.