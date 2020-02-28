СБУ викрила схему привласнення київської землі на 800 млн грн

СБУ викрила незаконне заволодіння сотнями гектарів земель столичної громади за сприяння колишнього керівництва Головного управління Держгеокадастру в Києві та низки комунальних підприємств, що завдало громаді збитків на суму майже 800 мільйонів гривень.

За версією слідства, у 2016-2019 роках особи сприяли незаконному виведення земельних ділянок в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах Києва загальною площею 377 гектарів з комунальної власності.

– За попередньою інформацією, ділянки нелегально переоформили у користування на фізичних осіб для подальшого перепродажу під забудову. Однак організатори оборудки не встигли перевести більшість ділянок у власність підставних осіб, – зазначають у СБУ.

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Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях державних установ та за адресами проживання фігурантів справи.

– Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування.

Наразі триває експертиза для встановлення повного розміру завданих державі збитків.

– Наразі вживаються процесуальні заходи для повернення незаконно відчужених земельних ділянок у власність громади Києва.