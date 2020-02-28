Участникам конфликта на рынке Барабашово выдвинуто подозрение в массовых беспорядках

Полиция под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 сообщила о подозрении 56 участникам схватки у арки на въезде в ТЦ Барабашово в Харькове.

– 56 участникам конфликта на Барабашово сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины, – говорится в сообщении прокуратуры.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 55 подозреваемых направлены в Киевский райсуд Харькова. Ходатайство о еще одного подозреваемого – на стадии подготовки.

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У подозреваемых было изъято 7 травматических пистолетов Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 СМ и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивых и газовых баллончиков, пиротехника, а также автомобиль.

Как происходили столкновения на Барабашово можно прочитать в нашем материале.

Источник: Прокуратура Харьковской области