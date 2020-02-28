Учасникам конфлікту на ринку Барабашово висунуто підозру в масових заворушеннях

Поліція під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №2 повідомила про підозру 56 учасникам сутички біля арки на в’їзді в ТЦ Барабашово в Харкові.

– 56 особам-учасникам конфлікту на Барабашово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) КК України, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Клопотання про обрання запобіжного заходу щодо 55 підозрюваних спрямовані в Київський райсуд Харкова. Клопотання щодо ще одного підозрюваного – на стадії підготовки.

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У підозрюваних було вилучено 7 травматичних пістолетів Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 РМ і патрони до них, гумові кийки, більше 50 сльозоточивих і газових балончиків, піротехніка, а також автомобіль.

Як відбувалися зіткнення на Барабашово можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: Прокуратура Харківської області