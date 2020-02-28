Украина 1 марта запускает виртуальный реверс газа из Словакии

С 1 марта Оператор ГТС Украины совместно со словацким оператором ГТС Eustream открывают виртуальный реверс российского газа через точку соединения Вельке Капушаны – Ужгород.

– В дополнение к мощностям точки соединения Будинце, используемой для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии для точки соединения Вельки Капушаны – Ужгород запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину, – говорится в соосбщении.

Украина в течение последних пяти лет пытались наладить импорт газа из Словакии за счет виртуального реверса, но Газпром блокировал такую ​​возможность.

Читайте: Транзит газа принесет Украине дополнительные 2% ВВП – оператор ГТС

Поэтому пришлось построить отдельный интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса.

Словацкий оператор предлагает ежедневные мощности в объеме 10 млн кубометров.

Напомним, в январе Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши, вскоре он заработает и с Венгрией.

Источник: Оператор ГТС України