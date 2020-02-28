Україна 1 березня запускає віртуальний реверс газу зі Словаччини

З 1 березня Оператор ГТС України спільно зі словацьким оператором ГТС Eustream відкривають віртуальний реверс російського газу через точку з’єднання Вельке Капушани – Ужгород.

– На додаток до потужностей точки з’єднання Будінце, що використовується для імпорту природного газу в Україну з 2014 року, Eustream і ОГТСУ відповідно до підписаної угоди про взаємодію для точки з’єднання Вельки Капушани – Ужгород запускають віртуальний реверс (так званий backhaul), тим самим додатково розширюючи словацький коридор для поставок газу в Україну, – йдеться у повідоменні.

Україна протягом останніх п’яти років намагались налагодити імпорт газу зі Словаччини за рахунок віртуального реверсу, але Газпром блокував таку можливість.

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Тому довелось збудувати окремий інтерконектор Вояни-Ужгород для фізичного реверсу.

Словацький оператор пропонує щоденні потужності в обсязі 10 млн кубометрів.

Нагадаємо, у січні Україна через газовимірювальну станцію Дроздовичі почала віртуальний реверс природного газу з Польщі, незабаром він запрацює і з Угорщиною.

Джерело: Оператор ГТС України