В Борисполь из Италии прибыла женщина с повышенной температурой

В аэропорту Борисполь обнаружили женщину с повышенной температурой. Она направлялась в Украину из Италии. Ее доставили в медицинское учреждение.

Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – прессекретар Андрей Демченко.

По его словам, усиленные меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса продолжаются.

– Насколько известно, скорее всего у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии. В тот момент как раз проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения, – сказал Демченко.

Он также подчеркнул, что основной целью проверки людей является вовремя обнаружить симптомы коронавируса, чтобы в дальнейшем установить, на что именно человек болеет и какая опасность может из этого исходить.

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Всего от Covid-19 умерли 2 тыс. 788 человек. Излечиться от болезни смогли 36 тыс. 117 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за вспышки коронавируса в Риме туристы отменяют бронирование.