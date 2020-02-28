В Бориспіль з Італії прибула жінка з підвищеною температурою

В аеропорту Бориспіль виявили жінку з підвищеною температурою. Вона прямувала в Україну з Італії. Її доставили в медичний заклад.

Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

За його словами, посилені заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу тривають.

– Наскільки відомо, швидше за все у неї гостре респіраторне захворювання. Вона прилітала з Італії. На той час якраз проводилися заходи спільно з прикордонниками та представниками санітарно-карантинного підрозділу, – сказав Демченко.

Він також підкреслив, що основною метою перевірки людей є вчасно виявити симптоми коронавірусу, щоб в подальшому встановити, на що саме людина хворіє і яка небезпека може з цього виходити.

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Всього від Covid-19 померли 2 тис. 788 осіб. Вилікуватися від хвороби змогли 36 тис. 117 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що через спалах коронавірусу в Римі туристи скасовують бронювання.