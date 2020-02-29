ГБР расследует 51 уголовное производство по делам Майдана

В специальном подразделении ГБР по расследованию дел Майдана по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство.

В частности, в суд уже направлено обвинительное заключение в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева.

Его обвиняют в вынесении заведомо неправосудных решений об избрании в отношении участников мирных акций протестов меры пресечения в виде содержания под стражей, а также в препятствовании проведению митингов.

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Кроме того, 18 февраля был задержан бывший боец спецподразделения Омега. Ему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, покушении на убийство митингующего и убийстве героя Небесной Сотни.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский утвердил новую организационную структуру ГБР, которая предусматривает создание отдельного Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Ранее Факты ICTV писали, что 42 дела Майдана передали в ГБР.