ДБР розслідує 51 кримінальне провадження у справах Майдану

У спеціальному підрозділі ДБР з розслідування справ Майдану станом на кінець лютого перебуває 51 кримінальне провадження.

Зокрема, до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо колишнього судді Дніпровського райсуду Києва.

Його обвинувачують у винесенні завідомо неправосудних рішень про обрання щодо учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також у перешкоджанні проведенню мітингів.

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Крім того, 18 лютого було затримано колишнього бійця спецпідрозділу Омега. Йому повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, замаху на вбивство мітингувальника та вбивстві героя Небесної Сотні.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський затвердив нову організаційну структуру ДБР, яка передбачає створення окремого Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках.

Раніше Факти ICTV писали, що 42 справи Майдану передали в ДБР.