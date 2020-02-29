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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МВФ заявил о существенном прогрессе в переговорах с Украиной

Международный валютный фонд заявил о существенном прогрессе в обсуждении законодательных инициатив с Украиной. Команда фонда планирует продолжить дискуссию в ближайшие дни.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

– Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии будут продолжаться, – отметил он.

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К слову, группа экспертов МВФ начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

Напомним, ранее заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина уже выполнила значительную часть требований, которые позволят получить новую трехлетнюю программу МВФ.

Источник: Интерфакс-Украина

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