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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Диалог продолжается: МВФ о сроках утверждения новой программы для Украины

МВФ отмечает прогресс Украины в проведении реформ и ждет выполнения согласованных ранее мер для окончательного утверждения новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

– Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются, – сообщил представитель Фонда Джерри Райс.

Однако, он не смог назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

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Джерри Райс также отметил, что пятью основными фокусами новой программы являются усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Они говорили о прогрессе, достигнутом Украиной в судебной реформе и в продвижении экономики.

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