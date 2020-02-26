PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Большинство требований по новой программе МВФ выполнены – Сологуб

Украина уже выполнила значительную часть требований, которые позволят получить новую трехлетнюю программу МВФ.

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, работа над другими требованиями подходит к концу.

Сейчас с Международным валютным фондом ведется стандартный диалог. Озвучены предварительные шаги для Украины, после которых программу вынесут на принятие Советом директоров.

Читайте: Содержательный диалог: Зеленский встретился с главой МВФ

Сейчас у МВФ нет замечаний по монетарной политике НБУ.

– Во время визита миссии МВФ в Киев представители Фонда встретились с рядом государственных органов, в том числе и НБУ. Во время встречи с представителями Фонда в НБУ мы обсуждали привычные вопросы: рост экономики, динамику инфляции, монетарную политику, состояние банковской системы. У МВФ к нам вообще вопросов нет, – сказал Сологуб.

Напомним, в МВФ отметили прогресс реформ в Украине и ожидают выполнения условий для получения трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка