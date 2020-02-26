Большинство требований по новой программе МВФ выполнены – Сологуб

Украина уже выполнила значительную часть требований, которые позволят получить новую трехлетнюю программу МВФ.

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, работа над другими требованиями подходит к концу.

Сейчас с Международным валютным фондом ведется стандартный диалог. Озвучены предварительные шаги для Украины, после которых программу вынесут на принятие Советом директоров.

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Сейчас у МВФ нет замечаний по монетарной политике НБУ.

– Во время визита миссии МВФ в Киев представители Фонда встретились с рядом государственных органов, в том числе и НБУ. Во время встречи с представителями Фонда в НБУ мы обсуждали привычные вопросы: рост экономики, динамику инфляции, монетарную политику, состояние банковской системы. У МВФ к нам вообще вопросов нет, – сказал Сологуб.

Напомним, в МВФ отметили прогресс реформ в Украине и ожидают выполнения условий для получения трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.