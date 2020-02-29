МВФ заявив про істотний прогрес у переговорах з Україною

Міжнародний валютний фонд заявив про істотний прогрес в обговоренні законодавчих ініціатив з Україною. Команда фонду планує продовжити дискусію найближчими днями.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

– Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла помітно істотного прогресу в обговоренні ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть, – зазначив він.

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До слова, група експертів МВФ розпочала роботу у Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україна вже виконала значну частину вимог, які дозволять отримати нову трирічну програму МВФ.