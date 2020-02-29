Прощеное воскресенье – один из важных православных праздников. Извиняться нужно для того, чтобы с чистым сердцем начать Великий пост.

Прощения просят такими словами: Прости меня, пожалуйста, если я в чем виноват перед тобой, ответ должен быть: Бог простит.

Церковь призывает просить прощения не формально, а искренне, с любовью, прежде всего у тех, кто обижает нас, и тех, кого мы обидели.

В церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.

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По окончании вечерней службы священники и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы уже с чистым сердцем и миром с ближними войти в Великий пост.

Также последнее воскресенье перед началом Великого поста Церковь называют сыропустной неделей – с этого дня в пищу перестают употреблять молочные продукты. В Прощеное воскресенье разрешается скоромная пища, но уже без мяса – яйца, рыба.

Напомним, в 2020 году Великий пост начнется 2 марта и завершится 18 апреля Светлым Христовым Воскресением, поэтому Факты ICTV опубликовали правила, запреты, а также молитвы, которые необходимо читать в этот период.