Прощена неділя – одне з найважливіших православних свят. Вибачатися потрібно для того, аби з чистим серцем розпочати Великий піст.

Прощення просять такими словами: Прости мене, будь ласка, якщо я в чомусь винен перед тобою, а відповідь має бути: Бог простить.

Церква закликає просити вибачення не формально, а щиро, з любов’ю, насамперед у тих, хто кривдить нас, і тих, кого ми образили.

У церквах на літургії читається Євангеліє з частиною з Нагірної Проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім, без чого ми не можемо отримати прощення гріхів від Отця Небесного, про піст і про збирання небесних скарбів.

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По закінченні вечірньої служби священики і парафіяни просять один в одного прощення, аби вже з чистим серцем і миром із ближніми увійти у Великий піст.

Також останню неділю перед початком Великого посту Церква називає сиропусним тижнем – від цього дня в їжу перестають вживати молочні продукти. У Прощену неділю дозволяється скоромна їжа, але вже без м’яса – яйця, риба.

Нагадаємо, у 2020 році Великий піст розпочнеться 2 березня і завершиться 18 квітня Світлим Христовим Воскресінням, тому Факти ICTV опублікували правила, заборони, а також молитви, які необхідно читати у цей період.