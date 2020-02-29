С чипом и электронной подписью: Минобороны разрабатывает электронный военный билет

В Министерстве обороны Украины разрабатывают электронный военный билет в виде пластиковой карты. Он будет содержать чип с персональными данными и квалифицированную электронную подпись.

Электронный билет позволит:

заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса);

выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов;

реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам);

быть защищенным носителем личного ключа, который содержит квалифицированную электронную подпись для использования цифровой подписи в информационно-аналитических системах и автоматизированных системах.

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В Минобороны отмечают, что введение электронного военного билета, в частности, упростит выполнение повседневных задач, позволит входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВСУ и отрабатывать и подписывать собственной квалифицированной электронной подписью документы.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк сообщал, что Минобороны оцифрует военные билеты.