З чипом і електронним підписом: Міноборони розробляє електронний військовий квиток

У Міністерстві оборони України розробляють електронний військовий квиток у вигляді пластикової карти. Він міститиме чип з персональними даними і кваліфікований електронний підпис.

Електронний квиток дозволить:

замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу);

виконувати роль перепустки в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів;

реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем);

бути захищеним носієм особистого ключа, що містить кваліфікований електронний підпис для використання цифрового підпису в інформаційно-аналітичних системах та автоматизованих системах.

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У Міноборони зазначають, що запровадження електронного військового квитка, зокрема, спростить виконання повсякденних завдань, дозволить входити в свій обліковий запис системи електронного документообігу з будь-якого робочого місця, підключеного до інформаційно-телекомунікаційної мережі ЗСУ і відпрацьовувати та підписувати власним кваліфікованим електронним підписом документи.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомляв, що Міноборони оцифрує військові квитки.