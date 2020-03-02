Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і складе 30 млрд грн

Державне оборонне замовлення в 2021 році зросте до 30 млрд грн, заявив глава державного концерну Укроборонпром Айварас Абромавічус.

– Якщо в цьому році держоборонзамовлення становило 19 млрд грн і приблизно 3 млрд грн ще бюджет за держгарантіями – це загалом 22 млрд. Наступного року це буде 20 плюс 10, тобто 30 млрд грн, – порахував Абромавічус в ефірі українського телеканалу.

Глава Укроборонпрому також додав, що держоборонзамовлення в 2019 році було виконано на 98%.

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Також держконцерн показав у минулому році зростання експорту озброєння і послуг на 19%.

– У минулому році наші компанії експортували озброєння і послуг на суму $908 млн, – повідомив Абромавічус.

Нагадаємо, Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн.