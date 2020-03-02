Экс-нардепа Мельничука задержал в Греции Интерпол по запросу РФ

На болгаро-греческой границе задержан экс-нардеп Верховной Рады 8 созыва и первый командир батальона Айдар Сергей Мельничук.

О своем задержании Интерполом Мельничук сообщил в видеообращении на Facebook вечером 1 марта.

– Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать, – заявил Мельничук.

Бывший народный избранник обратился к украинскому посольству с просьбой о предоставлении ему адвоката.

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– Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина, – сообщил Мельничук.

Он также добавил, что находится в отделении с женой, которая на седьмом месяце беременности и с 9-месячным сыном.

Как сообщалось, в Польше по запросу России задержали ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура.