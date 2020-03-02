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Факти / Україна

Екс-нардепа Мельничука затримав у Греції Інтерпол за запитом РФ

На болгаро-грецькому кордоні затримано екс-нардепа Верховної Ради 8 скликання і першого командира батальйону Айдар Сергія Мельничука.

Про своє затримання Інтерполом Мельничук повідомив у відеозверненні на Facebook увечері 1 березня.

– Картку Інтерполу виставила Росія. І зараз буде Інтерпол затримувати, – заявив Мельничук.

Колишній народний обранець звернувся до українського посольства з проханням про надання йому адвоката.

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– Посольства мовчать. Нічого нікому не говорять. Повна тиша, – повідомив Мельничук.

Він також додав, що перебуває у відділку з дружиною, яка на сьомому місяці вагітності та з 9-місячним сином.

Як повідомлялося, у Польщі за запитом Росії затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура.

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