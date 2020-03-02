Эвакуация украинцев из Уханя: стало известно, сколько заплатила Украина

Эвакуация украинцев из китайского Уханя обошлась украинскому бюджету в 4,5 млн грн.

– Было выделено 4,5 млн грн для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики, – говорится в сообщении.

Также там отметили, что деньги Министерству инфраструктуры выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением правительства от 5 февраля.

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Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Уханя граждане. Информация о прохождении обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вызвала волну протестов среди местного населения.