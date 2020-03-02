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Факти / Україна

Евакуація українців з Уханя: стало відомо, скільки заплатила Україна

Евакуація українців з китайського Уханя обійшлася українському бюджету в 4,5 млн грн.

– Було виділено 4,5 млн грн для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки, – йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що гроші Міністерству інфраструктури виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження уряду від 5 лютого.

Читайте: Протести в Нових Санжарах: Нацполіція пояснила причини сутички

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані з Уханя громадяни. Інформація про проходження обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах викликала хвилю протестів серед місцевого населення.

Джерело: Громадське

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