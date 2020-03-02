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Факты / Украина / Политика

Коляда прокомментировала слухи о своей отставке

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что с ней никто не говорил о ее возможной отставке.

– Таких разговоров лично со мной никто не вел, – сказала Коляда.

По словам министра, никаких разговоров относительно отставки и замены министра ветеранов с ней не было.

Читайте: Оксана Коляда – что известно о новом министре по делам ветеранов

К слову, 4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генерального прокурора.

Ранее Факты ICTV писали, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено. Однако кто возглавит ведомство – пока не известно.

Источник: Интерфакс-Украина

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