Коляда прокоментувала чутки про свою відставку

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що з нею ніхто не говорив про її можливу відставку.

– Таких розмов особисто зі мною ніхто не вів, – сказала Коляда.

За словами міністра, ніяких розмов щодо відставки і заміни міністра ветеранів з нею не було.

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До речі, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ГБР, НАБУ і Офісу генерального прокурора.

Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено. Однак хто очолить відомство – поки не відомо.