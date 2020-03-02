Коляда прокоментувала чутки про свою відставку

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що з нею ніхто не говорив про її можливу відставку.
– Таких розмов особисто зі мною ніхто не вів, – сказала Коляда.
За словами міністра, ніяких розмов щодо відставки і заміни міністра ветеранів з нею не було.
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До речі, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ГБР, НАБУ і Офісу генерального прокурора.
Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено. Однак хто очолить відомство – поки не відомо.
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