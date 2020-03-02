Размер кредита 5-7-9% вырастет до 2 млн грн

На встрече правительства и главы Национального банка Украины обсудили продолжение сближения взаимодействия для того, чтобы добиться макростабилизации экономики государства.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, сближение НБУ и правительства происходит также для удешевления кредитов для бизнеса и ставок по ипотеке.

Кроме того, премьер-министр пообещал, что максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% для бизнеса увеличат до 2 млн грн.

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Их можно будет взять и для того, чтобы купить коммерческую недвижимость.

– Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека должна быть значительно дешевле, – сообщил Гончарук.

Напомним, 3 февраля Алексей Гончарук презентовал государственную программу Доступные кредиты 5-7-9%.

Для получения такого кредита бизнесменам необходимо показать бизнес-план и сделать небольшой стартовый взнос в размере 20-30%.

Источник: Прем’єр Гончарук

Фото: Прем’єр Гончарук