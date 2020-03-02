PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Розмір кредиту 5-7-9% зросте до 2 млн грн

На зустрічі уряду та голови Національного банку України обговорили продовження зближення взаємодії для того, щоб добитися макростабілізації економіки держави.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, зближення НБУ та уряду відбувається також для здешевлення кредитів для бізнесу та ставок за іпотекою.

Крім того, прем’єр-міністр пообіцяв, що максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% для бізнесу збільшать до 2 млн грн.

Читайте: МВФ заявив про істотний прогрес у переговорах з Україною

Їх можна буде взяти і для того, аби купити комерційну нерухомість.

– Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже в 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека має бути значно дешевшою, – підсумував Гончарук.

Нагадаємо, 3 лютого Олексій Гончарук презентував державну програму Доступні кредити 5-7-9%.

Для отримання такого кредиту бізнесменам необхідно показати бізнес-план і зробити невеликий стартовий внесок у розмірі 20-30%.

Джерело: Прем’єр Гончарук

Фото: Прем’єр Гончарук

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка