Розмір кредиту 5-7-9% зросте до 2 млн грн

На зустрічі уряду та голови Національного банку України обговорили продовження зближення взаємодії для того, щоб добитися макростабілізації економіки держави.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, зближення НБУ та уряду відбувається також для здешевлення кредитів для бізнесу та ставок за іпотекою.

Крім того, прем’єр-міністр пообіцяв, що максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% для бізнесу збільшать до 2 млн грн.

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Їх можна буде взяти і для того, аби купити комерційну нерухомість.

– Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже в 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека має бути значно дешевшою, – підсумував Гончарук.

Нагадаємо, 3 лютого Олексій Гончарук презентував державну програму Доступні кредити 5-7-9%.

Для отримання такого кредиту бізнесменам необхідно показати бізнес-план і зробити невеликий стартовий внесок у розмірі 20-30%.

Джерело: Прем’єр Гончарук

Фото: Прем’єр Гончарук