Допрос Порошенко. По каким делам проходит пятый президент Украины

Допрос пятого президента Украины Петра Порошенко уже превращается в традицию. Раз в месяц он приходит по повестке в Государственное бюро расследований.

В это время под стенами ГБР собираются его сторонники и противники. Правда, следователи хотели бы видеться с Порошенко чаще и инициировали его доставку силой. А Печерский суд даже обязал Нацполицию обеспечить явку экс-гаранта на допрос 28 февраля.

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В конце концов Порошенко все же добровольно пришел на допрос, решив не ждать принудительного привода. С ним группа поддержки из народных депутатов фракции Европейская солидарность.

Причем на этот раз пятый президент установил своеобразный рекорд, провел в здании ГБР шесть часов. Хотя его защитники утверждают, что следственная, которая и инициировали силовой привод Порошенко на допрос, именно в этот день взяла отпуск.

Всего ГБР расследует 15 дел, в которых фигурирует пятый президент. Большая часть из них открыта с подачи заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

В частности, производства касаются подписания Минских соглашений, перехода украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году, который закончился атакой России и пленом, отдыха Порошенко на Мальдивах и уклонения от уплаты налогов.

Во всех делах Порошенко проходит в качестве свидетеля, никакого подозрения ему не объявлено. Хотя одно подозрение ГБР уже подготовило – в деле о назначении Порошенко двух членов Высшего совета правосудия несмотря на запрет суда.

Сам Порошенко заявляет, что просто выполнял полномочия, а дела и допросы в ГБР называет шоу, в котором он вынужден участвовать.

По словам политтехнолога Сергея Гайдая в Украине действительно популярна идея привлечения Порошенко к уголовной ответственности.

Еще больше вопросов к окружению пятого президента и чиновников его каденции. Посадить коррупционеров обещала новая власть, но пока это обещание играет против нее.

Именно на длительном отдыхе находятся ближайшие соратники Порошенко, которых тоже неоднократно обвиняли в коррупционных злоупотреблениях. Это экс-нардепы Игорь Кононенко и Александр Грановский.

Точно остается в Украине бывший первый заместитель секретаря СНБО и бизнес-партнер пятого президента Олег Гладковский-Свинарчук.

Ровно год назад, в разгар предвыборной гонки всплыл громкий коррупционный скандал в оборонке с участием Гладковского, который повлиял на ход кампании.

Но к реальным приговорам фигурантам многочисленных сделок в Укроборонпроме и на его предприятиях так и не дошло, главные действующие лица на свободе.

Напомним, народному депутату от фракции Европейская солидарность Софии Федине вручили уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.