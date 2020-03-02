Допит Порошенка. У яких справах фігурує п’ятий президент України

Допит п’ятого президента України Петра Порошенка вже перетворюється на традицію. Раз на місяць він приходить за повісткою до Державного бюро розслідувань.

В цей час під стінами ДБР збираються його прихильники і противники. Щоправда, слідчі хотіли би бачитися з Порошенком частіше і ініціювали його доставку силою. А Печерський суд навіть зобов’язав Нацполіцію забезпечити явку екс-гаранта на допит 28 лютого.

Читайте: ДБР розслідує 51 кримінальне провадження у справах Майдану

Врешті решт Порошенко все ж таки добровільно прийшов на допит, вирішивши не чекати примусового приводу. З ним група підтримки з народних депутатів фракції Європейська солідарність.

Причому цього разу п’ятий президент встановив своєрідний рекорд, провів у будівлі ДБР аж шість годин. Хоча його захисники стверджують, що слідча, яка й ініціювали силовий привід Порошенка на допит, саме в цей день взяла відпустку.

Всього ДБР розслідує 15 справ, в яких фігурує п’ятий президент. Більша частина з них відкрита за поданнями заступника голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Зокрема провадження стосуються підписання Мінських угод, переходу українських кораблів через Керченську протоку в 2018 році, який закінчився атакою Росії і полоном, відпочинку Порошенка на Мальдівах та ухилення від сплати податків.

В усіх справах Порошенко проходить в якості свідка, жодної підозри йому не оголошено. Хоча одну підозру ДБР вже підготувало – у справі про призначення Порошенком двох членів Вищої ради правосуддя попри заборону суду.

Сам Порошенко заявляє, що просто виконував повноваження президента, а справи і допити в ДБР називає шоу, в якому він змушений брати участь.

За словами політтехнолога Сергія Гайдая в Україні дійсно популярна ідея притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

Ще більше запитань до оточення п’ятого президента та чиновників його каденції. Посадити корупціонерів обіцяла нова влада, але поки ця обіцянка грає проти неї.

Саме на тривалому відпочинку знаходяться найближчі соратники Порошенка, яких теж неодноразово звинувачували у корупційних зловживаннях. Це екс-нардепи Ігор Кононенко та Олександр Грановський.

Точно залишається в Україні колишній перший заступник секретаря РНБО та бізнес-партнер п’ятого президента Олег Гладковський-Свинарчук.

Рівно рік тому, у розпал передвиборчих перегонів сплив гучний корупційний скандал у оборонці за участі Гладковського, який вплинув на хід кампанії.

Та до реальних вироків фігурантам численних оборудок в Укроборонпромі та на його підприємствах так і не дійшло, головні дійові особи на свободі.

Нагадаємо, народному депутату від фракції Європейська солідарність Софії Федині вручили повідомлення про підозру за фактами погроз президенту Володимиру Зеленському.