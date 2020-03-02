Цену на газ устанавливает правительство: Нафтогаз ответил на дело АМКУ

В Нафтогазе отмечают, что цену на газ для населения устанавливало правительство постановлением №867 от 19 октября 2018 года, которое компания обязана выполнять, поэтому не понимают, почему АМКУ подозревает НАК в злоупотреблениях при определении цен на газ с 1 ноября 2018 года.

– По состоянию на сейчас компания не получала никаких официальных сообщений от АМКУ. Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом министров, а не нами. В частности, цена и условия поставки газа для этой категории потребителей с 1 ноября 2018 года четко установленные постановлением КМУ №867 от 19 октября 2018 года. Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о спецобязательствах ПСО, – говорится в сообщении.

В то же время в НАК отмечают, что ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у Нафтогаза на этих условиях, потому что на рынке существуют сотни других поставщиков.

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– То есть мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не должен на этих условиях покупать. И выбор есть, – объяснили в компании.

Ранее Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против Нафтогаза за злоупотребление монопольным положением. Причина – НАК с ноября 2018 года устанавливал завышенные цены на газ для населения.