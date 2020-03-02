Ціну на газ встановлює уряд: Нафтогаз відповів на справу АМКУ

У Нафтогазі наголошують, що ціну на газ для населення встановлював уряд постановою №867 від 19 жовтня 2018 року, яку компанія зобов’язана виконувати, тому не розуміють, чому АМКУ підозрює НАК у зловживаннях при визначенні цін на газ з 1 листопада 2018 року.

– Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Нагадаємо, що ціни на газ для населення визначалися в цей період безпосередньо Кабінетом міністрів, а не нами. Зокрема, ціна та умови постачання газу для цієї категорії споживачів з 1 листопада 2018 чітко встановлені постановою КМУ №867 від 19 жовтня 2018 року. Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про спецобов’язки ПСО, – йдеться у повідомленні.

Водночас у НАК зазначають, що жоден покупець газу в Україні не зобов’язаний купувати газ у Нафтогазу на цих умовах, бо на ринку існують сотні інших постачальників.

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– Тобто ми мусимо постачати на визначених урядом умовах. Однак ніхто не мусить на цих умовах купувати. І вибір є, – пояснили в компанії.

Раніше Антимонопольний комітет України порушив справу проти Нафтогазу через зловживання монопольним становищем. Причина – НАК із листопада 2018 року встановлював завищені ціни на газ для населення.