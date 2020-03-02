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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Завышал цены на газ: АМКУ открыл дело против Нафтогаза

Нафтогаз с ноября 2018 года устанавливал для промышленности цены на газ выше, чем уровень цен на газ, действовавший на рынке, в частности на Украинской энергетической бирже.

Поэтому АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

Учитывая, что компания формирует цену газа для населения на основе его стоимости для промышленности, в Комитете считают, что Нафтогаз завышал ее для бытовых потребителей.

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– Это может свидетельствовать об установлении НАК Нафтогаз Украины с 1 ноября 2018 года цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа, – отмечают в АМКУ.

Напомним, Нафтогаз с 1 марта снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования в зависимости от условий поставки на 12-15% – до 3 981-4 606 грн/тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку).

Источник: АМКУ

Фото: Dreamstime

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