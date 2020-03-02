Украинцы получат рекордно маленькую платежку за отопление в марте

За февраль украинцы заплатят рекордно маленькую платежку за отопление. Люди получат объединенную платежку – за газ и его транспортировку.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

– В феврале газ стоил значительно дешевле, рынок был благоприятным, поэтому мы ожидаем, что коммунальные предприятия получат возможность снизить для людей платежку.

Отдельные потребители могут получить платежки за февраль меньше на 40%, чем прошлой зимой за соответствующий период – заявил премьер.

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Гончарук добавил, что Украина прекрасно прошла отопительный сезон, в том числе благодаря погоде.