Украинцы получат рекордно маленькую платежку за отопление в марте

За февраль украинцы заплатят рекордно маленькую платежку за отопление. Люди получат объединенную платежку – за газ и его транспортировку.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
– В феврале газ стоил значительно дешевле, рынок был благоприятным, поэтому мы ожидаем, что коммунальные предприятия получат возможность снизить для людей платежку.
Отдельные потребители могут получить платежки за февраль меньше на 40%, чем прошлой зимой за соответствующий период – заявил премьер.
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Гончарук добавил, что Украина прекрасно прошла отопительный сезон, в том числе благодаря погоде.
Как сообщалось, платежки за транспортировку газа уменьшат для людей без газоснабжения.
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