Українці отримають рекордно маленьку платіжку за опалення у березні

За лютий українці заплатять рекордно малу платіжку за опалення. Люди отримають об’єднану платіжку — за газ і його транспортування.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– У лютому місяці газ коштував значно дешевше, ринок був сприятливим, тому ми очікуємо, що комунальні підприємства отримають можливість знизити для людей платіжку.

Окремі споживачі можуть отримати платіжки за лютий менші на 40%, ніж минулої зими за відповідний період – заявив прем’єр.

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Гончарук додав, що Україна прекрасно пройшла опалювальний сезон, в тому числі завдяки погоді.