В главе 11 декларации необходимо указывать сведения о полученной заработной плате, включая налоги и сборы, а не фактически полученный доход.

Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции в разъяснениях по применению отдельных положений закона о предотвращении коррупции.

Информацию об общей сумме заработной платы за соответствующий период субъект декларирования может получить у работодателя или в личном электронном кабинете Государственной налоговой службы Украины.

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В справке с общей суммой заработной платы должна быть детализация по видам выплат, размеры и основания отчислений с заработной платы, сумма заработной платы, причитающейся к выплате.

В НАПК отмечают, что таким образом из общей суммы заработной платы фактически и происходят отчисления, в частности начисляется, удерживается и уплачивается налог на доходы физических лиц.

Подробнее о том, как заполнить и отправить декларацию о доходах, можно прочитать в нашем материале.

Источник: НАПК