С 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2019 году. Последний срок подачи деклараций – 30 апреля.

Автоматически заполнить часть декларации о доходах можно с помощью сервиса от Государственной налоговой службы Украины в Электронном кабинете плательщика (е-кабинете).

Нажимаем Вход и выбираем Аккредитованный центр сертификации ключей, в котором вы получали личный ключ электронной цифровой подписи. Далее выбираем ключ с электронного носителя и вводим пароль защиты. После авторизации нажимаем Войти.

Зайдя в свой кабинет, сначала нужно сделать запрос о сведениях о доходах за прошлый год, сделав запрос в Госреестр физических лиц – плательщиков налогов и сведений по объектам недвижимого (движимого) имущества:

выбираем раздел Заявления, запросы для получения информации;

ставим отчетный период;

выбираем форму F1301802;

сохраняем и подписываем.

Обработка запроса займет примерно 20 минут, а ответ отобразится в папке Входящие/исходящие документы в е-кабинете.

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Обратите внимание, что с 28 августа 2019 года ГФС официально превратилась в ГНС, однако пошаговая видео-инструкция по заполнению декларации через онлайн-сервис действительна на 2020 год.

Как заполнить декларацию о доходах

Шаг 1. Выбираем раздел Декларация об имущественном положении и доходах. Чтобы она была заполнена на основании данных ГНС, отметьте соответствующую пункт, а потом – Создать.

Шаг 2. Ваша налоговая декларация будет автоматически частично заполнена, а недостающие данные нужно внести самостоятельно. В частности, необходимо прописать данные о заработке, полученном от физических лиц, а также доходы из-за границы, потому что в реестре они не отображаются.

Кстати, в ручном режиме можно откорректировать любую информацию, например, о доходах от предоставления имущества в аренду. Здесь указывается не только прибыль, но и налог на доходы физлиц и военный сбор.

Шаг 3. После внесения всех изменений ваши налоговые обязательства будут автоматически отображаться в Разделе 6 (налоги на доходы физлиц и военный сбор). Это суммы, которые подлежат уплате в госбюджет.

Шаг 4. Необходимо также проверить декларацию через соответствующую кнопку, затем сохранить, найти ее в сохранившихся документах и нажать на кнопку Подписать. Для этого снова выбираем Аккредитованный центр сертификации, личный ключ и пароль защиты.

Шаг 5. Выбрать подписанную декларацию и отправить в орган ГНС, нажав на соответствующую кнопку.

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