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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як зазначати суму отриманих доходів у декларації – пояснення НАЗК

У розділі 11 декларації необхідно зазначати відомості про отриману заробітну плату, включно з податками і зборами, а не фактично отриманий дохід.

Про це повідомило Національне агентство з протидії корупції у роз’ясненнях щодо застосування окремих положень закону про запобігання корупції.

Інформацію про загальну суму заробітної плати за відповідний період суб’єкт декларування може отримати у роботодавця або в особистому електронному кабінеті Державної податкової служби України.

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У довідці із загальною сумою заробітної плати повинна бути деталізація за видами виплат, розміри і підстави відрахувань із заробітної плати, сума заробітної плати, що належить до виплати.

У НАЗК зазначають, що у такий спосіб із загальної суми заробітної плати фактично й відбуваються відрахування, зокрема нараховується, утримується та сплачується податок на доходи фізичних осіб.

Детальніше про те, як заповнити та надіслати декларацію про доходи, можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: НАЗК

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