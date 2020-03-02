Завищував ціни на газ: АМКУ відкрив справу проти Нафтогазу

Нафтогаз із листопада 2018 року встановлював для промисловості ціни на газ вищі, ніж рівень цін на газ, який діяв на ринку, зокрема на Українській енергетичній біржі.

Через це АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками порушення економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Враховуючи те, що компанія формує ціну газу для населення на основі його вартості для промисловості, у Комітеті вважають, що Нафтогаз завищував її для побутових споживачів.

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– Це може свідчити про встановлення НАК Нафтогаз України з 1 листопада 2018 року цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу, – наголошують в АМКУ.

Нагадаємо, Нафтогаз з 1 березня знизив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання залежно від умов постачання на 12-15% – до 3 981-4 606 грн/тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування).

Джерело: АМКУ