Бессараб возглавит Минветеранов – Коляда

Действующий министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, кто возглавит министерство.

– В Минветеранов будет новый глава – Сергей Бессараб, – заявила она во время общения с журналистами.

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Сергей Бессараб – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, начиная с 2015 года.

В прошлом он командовал одним из армейских корпусов, а с 2012 года занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Недавно Факты ICTV публиковали интересные факты из биографии Сергея Бессараба.