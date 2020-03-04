PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Бессараб очолить Мінветеранів – Коляда

Чинний міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда повідомила, хто очолить міністерство.

– У Мінветеранів буде новий глава – Сергій Бессараб, – заявила вона під час спілкування з журналістами.

Читайте: За суд над українцями в Криму накладатимуть санкції – Мінветеранів

Сергій Бессараб – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, починаючи з 2015 року.

У минулому він командував одним із армійських корпусів, а з 2012 року був на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Нещодавно Факти ICTV публікували цікаві факти з біографії Сергія Бессараба.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка