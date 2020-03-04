Бессараб очолить Мінветеранів – Коляда

Чинний міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда повідомила, хто очолить міністерство.
– У Мінветеранів буде новий глава – Сергій Бессараб, – заявила вона під час спілкування з журналістами.
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Сергій Бессараб – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, починаючи з 2015 року.
У минулому він командував одним із армійських корпусів, а з 2012 року був на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України.
Нещодавно Факти ICTV публікували цікаві факти з біографії Сергія Бессараба.
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