Бессараб очолить Мінветеранів – Коляда

Чинний міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда повідомила, хто очолить міністерство.

– У Мінветеранів буде новий глава – Сергій Бессараб, – заявила вона під час спілкування з журналістами.

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Сергій Бессараб – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, починаючи з 2015 року.

У минулому він командував одним із армійських корпусів, а з 2012 року був на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Нещодавно Факти ICTV публікували цікаві факти з біографії Сергія Бессараба.