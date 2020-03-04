Илья Емец: биография нового возможного главы Минздрава

Илья Емец является кандидатом на должность министра здравоохранения в обновленном составе Кабмина. Его могут выбрать вместо Зоряны Скалецкой.

Что известно о возможном новом министре – читайте в материале.

Илья Емец – украинский врач, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Ему 64 года, родился в Воркуте (Россия).

Окончил Киевский медицинский институт по специальности педиатрия. Защитил кандидатскую диссертацию на тему Паллиативная хирургия врожденных пороков сердца у детей раннего возраста и докторскую диссертацию на тему Хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов.

В 1992 году Илья Емец основал клуб Rotary International в Киеве, в котором возглавлял медицинскую гуманитарную программу. В 1993 году стал основателем и президентом международного благотворительного фонда Детское сердце, который способствует помощи детям с врожденными пороками сердца.

В период с 1993 по 1998 год работал детским кардиохирургом в главных центрах кардиохирургии за границей. На его счету работа резидентом-кардиохирургом в Children’s Hospital (Сидней, Австралия), штатным кардиохирургом в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада), штатным кардиохирургом в Royal Children’s Hospital (Мельбурн, Австралия), штатным кардиохирургом в Hospital J. Cartier (Париж , Франция).

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В 2003 Илья Емец возглавил Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

21 декабря 2010 года указом президента Виктора Януковича был назначен министром здравоохранения Украины. 17 мая 2011 года его отправили в отставку.

Илья Емец является Заслуженным врачом Украины. С 1992 года первым в Украине и на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца у детей раннего возраста (без использования искусственных материалов).

Кроме того, Илья Емец создал в Украине школу кардиологии и кардиохирургии новорожденных, он является автором более 250 научных работ.

21 февраля 2020 года президентом Владимиром Зеленским был назначен членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Напомним, 4 марта в 16.00 Верхона Рада собирается на внеочередное заседание, во время которого начнет рассматривать вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине. Факты ICTV следят за событиями онлайн.

Фото: Киевский городской совет