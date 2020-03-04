Ілля Ємець: біографія нового можливого голови МОЗ

Ілля Ємець є кандидатом на посаду міністра охорони здоров’я в оновленому складі Кабміну. Його можуть обрати замість Зоряни Скалецької.

Що відомо про можливого нового міністра – читайте в матеріалі.

Ілля Ємець – український лікар, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Йому 64 роки, народився у Воркуті (Росія).

Закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю педіатрія. Захистив кандидатську дисертацію на тему Паліативна хірургія вроджених вад серця у дітей раннього віку і докторську дисертацію на тему Хірургічне лікування транспозиції магістральних судин.

У 1992 році Ілля Ємець заснував клуб Rotary International в Києві, в якому очолював медичну гуманітарну програму. У 1993 році став засновником і президентом міжнародного благодійного фонду Дитяче серце, який сприяє допомозі дітям з вродженими вадами серця.

У період з 1993 до 1998 року працював дитячим кардіохірургом у головних центрах кардіохірургії за кордоном. На його рахунку робота резидентом-кардіохірургом у Children’s Hospital (Сідней, Австралія), штатним кардіохірургом в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада), штатним кардіохірургом в Royal Children’s Hospital (Мельбурн, Австралія), штатним кардіохірургом в Hospital J. Cartier (Париж, Франція).

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У 2003 Ілля Ємець очолив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

21 грудня 2010 року указом президента Віктора Януковича був призначений міністром охорони здоров’я України. 17 травня 2011 року його відправили у відставку.

Ілля Ємець є Заслуженим лікарем України. З 1992 року першим в Україні і на пострадянському просторі почав успішно оперувати немовлят зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця у дітей раннього віку (без використання штучних матеріалів).

Крім того, Ілля Ємець створив в Україні школу кардіології та кардіохірургії новонароджених, він є автором понад 250 наукових робіт.

21 лютого 2020 року президентом Володимиром Зеленським був призначений членом тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, 4 березня о 16.00 Верхона Рада збирається на позачергове засідання, під час якого розпочне розглядати питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні. Факти ICTV стежать за подіями онлайн.

Фото: Київська міська рада