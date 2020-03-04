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Факты / Украина / Политика

Интерпол снял с розыска фигуранта дела о пожаре в одесском Доме профсоюзов

Бывшего руководителя регионального отдела ГСЧС Владимира Боделана сняли с международного поиска Интерпол.

Он считается причастным к массовой гибели людей во время событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом рассказал адвокат Боделана Владимир Мацко. Он отметил, что следующим шагом станет работа над снятием с украинского розыска.

– Процедура снятия заняла около года. Мы доказали, что, во-первых, действия Владимира Боделана неправильно квалифицировали, во-вторых, ему не было вручено подозрение, и в-третьих, его преследование является политическим.

Фигурант дела поблагодарил своему адвокату на своей странице в Facebook.

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Владимира Боделана сместили с должности руководителя отдела ГСЧС сразу после пожара. Полиция задержала его только летом 2017 года, однако скоро суд принял решение выпустить экс-спасателя. В 2018 году появилась информация о том, что Боделан находится в России.

2 мая 2014 года в Одессе во время уличных столкновений погибли 48 человек, большинство из них – в пожаре в Доме профсоюзов. Еще 250 человек получили ранения.

Активисты настаивали, что из-за несвоевременного реагирования на пожар в Доме профсоюзов в смертях десятков человек виновные работники ГСЧС и их руководство.

Напомним, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной Сотни. Факты ICTV рассказывали, какие структуры расследуют дела Майдана и кого уже наказали за расстрелы Небесной Сотни.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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