Інтерпол зняв з розшуку фігуранта справи про пожежу в одеському Будинку профспілок

Колишнього керівника регіонального відділу ДСНС Володимира Боделана зняли із міжнародного пошуку Інтерпол.

Він вважається причетним до масової гибелі людей під час подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це розповів адвокат Боделана Володимир Мацко. Він зазначив, що наступним кроком стане робота над зняттям з українського розшуку.

– Процедура зняття зайняла близько року. Ми довели, що, по-перше, дії Володимира Боделана неправильно кваліфікували, по-друге, йому не було вручено підозру, і по-третє, його переслідування є політичним.

Фігурант справи подякував своєму адвокату на своїй сторінці у Facebook.

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Володимира Боделана змістили з посади керівника відділу ДСНС одразу після пожежі. Поліція затримала його лише влітку 2017 року, однак скоро суд ухвалив рішення випустити екс-рятувальника. У 2018 році з’явилась інформація про те, що Боделан перебуває в Росії.

2 травня 2014 року в Одесі під час вуличних сутичок загинуло 48 людей, більшість з них – у пожежі в Будинку профспілок. Ще 250 людей отримали поранення.

Активісти наполягали, що через невчасне реагування на пожежу в Будинку профспілок у смертях десятків людей винні працівники ДСНС та їх керівництво.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Факти ICTV розповідали, які структури розслідують справи Майдану та кого вже покарали за розстріли Небесної Сотні.