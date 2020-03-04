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Факти / Україна / Політика

Марина Лазебна: що відомо про кандидата на посаду міністра соцполітики

Міністром соціальної політики може стати Марина Лазебна, яка наразі обіймає посаду голови Державної соціальної служби.

Лазебна народилася в селі Пісківка Бородянського району Київської області.

Марина Лазебная

У 1998 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю економіст-менеджер.

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У 2000-му році Лазебная стала провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ Міністерства економіки України. Потім її призначили заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції.

У 2003 році Марину Лазебну призначили головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Згодом Лазебна стала головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці.

Марина Лазебна була помічником міністра у відділі організації роботи віце-прем’єр-міністра Секретаріату Кабміну.

У 2013 році була призначена головою Державної служби зайнятості України.

Однак в березні 2014 року Кабінет міністрів Яценюка ліквідував Державну службу зайнятості.

Також хто може обійняти посади в оновленому уряді – читайте на Фактах ICTV.

Фото: UA Rating

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