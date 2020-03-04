Наблюдать стало выгоднее, чем работать: Зеленский о зарплатах членов набсоветов

Зарплаты членов наблюдательных советов государственных компаний должны быть снижены, как это было сделано с окладами министров, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

– Есть вопросы к зарплатам и премиям членов многих наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем платить минималку, но простите, когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, два-три раза прилетают в Украину. Сегодня, фактически, наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать, – подчеркнул глава государства.

По его мнению, при таких условиях граждане нашей страны в наблюдательных советах украинских предприятий чувствуют себя национальным меньшинством.

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– Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев, их вклад в борьбу с коррупцией. Это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности, – подытожил Зеленский.

Ранее в Кабмине сделали прогноз, что реальная зарплата в 2020 году вырастет на 8-9%.